Большинство украинцев отвергли тезис Путина про "один народ"

По данным опроса, на Востоке Украины, а также среди прихожан УПЦ МП с мнением Путина согласны более 60%. Среди жителей Западного региона, наоборот, более 70% не согласны.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.