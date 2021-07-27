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Три четверти украинцев считают свою страну преемницей Киевской Руси

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Вторник 27 июля 2021 12:52
Три четверти украинцев считают свою страну преемницей Киевской Руси Фото: София Киевская, ХI век (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В конце июля 2021 года три четверти (75%) опрошенных считают Украину преемницей Киевской Руси. Россию назвали 8% респондентов, а 9% не считают преемницей ни одну из двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Три четверти украинцев считают свою страну преемницей Киевской Руси

По данным опроса, 45% респондентов поддерживают предоставление Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины, 19% - не поддерживают, для 31% - это безразлично.

Три четверти украинцев считают свою страну преемницей Киевской Руси

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, 28 июля в Украине отмечают 1033 годовщину Крещения Украины-Руси.

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