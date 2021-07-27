Більшість українців відкинули тезу Путіна про "один народ"

Більшість опитаних (55%) не погодилися з недавньою заявою президента Росії Володимира Путіна, що "росіяни і українці - один народ, який відноситься до одного історичного і духовного простору". Разом з тим, згодні з цією тезою 41% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

За даними опитування, на Сході України, а також серед парафіян УПЦ МП з думкою Путіна згодні понад 60%. Серед жителів Західного регіону, навпаки, більше 70% не згодні.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 23-25 липня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.