О введении санкций против Коломойского знают 61% украинцев, а 37% ничего не слышали.

Оценивая роль президента Владимира Зеленского во введении этих санкций, 42% считают, что он не вмешивался в процесс, 9% считают, что он способствовал США в объявлении санкций, а 7% - что мешал.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел С 10 по 12 марта 2021 2014 года среди респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.