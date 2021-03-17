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Більшість українців схвалили американські санкції проти Коломойського

Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (52%) позитивно ставиться до того, що Сполучені Штати запровадили санкції проти Ігоря Коломойського. Негативно ставляться до санкцій тільки 14% респондентів.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Про запровадження санкцій проти Коломойського знають 61% українців, 37% нічого не чули.

Оцінюючи роль президента Володимира Зеленського в запровадженні цих санкцій, 42% вважають, що він не втручався в цей процес, 9% вважають, що він сприяв США в оголошенні санкцій, а 7%, що заважав.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів з 10 по 12 березня 2021 року серед 2014 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, 5 березня США ввели санкції проти Ігоря Коломойського, звинувативши його в корупційних злочинах під час його роботи на посаді голови Дніпропетровської ОДА. Також повідомлялося, що йому та членам його сім'ї заборонили в'їзд в США.

Після цього представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Петер Стано заявив, що ЄС підтримує рішення США ввести санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

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Новини України опросІгор КоломойскийКМИС
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