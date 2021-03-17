Більшість українців схвалили американські санкції проти Коломойського

Про запровадження санкцій проти Коломойського знають 61% українців, 37% нічого не чули.

Оцінюючи роль президента Володимира Зеленського в запровадженні цих санкцій, 42% вважають, що він не втручався в цей процес, 9% вважають, що він сприяв США в оголошенні санкцій, а 7%, що заважав.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів з 10 по 12 березня 2021 року серед 2014 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.