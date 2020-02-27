Большинство украинцев негативно оценивают действия власти в ключевых вопросах

Фото: Алексей Гончарук, Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вопрос Донбасса не решается, тарифы не снижаются

В конце февраля 2020 года большинство украинцев считают, что президент Владимир Зеленский, Кабинет министров, Верховная рада, правоохранительные органы не справляются с ключевыми вопросами. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В оценке успешности власти в деле разрешения конфликта на Донбассе произошло ухудшение по сравнению с декабрем: только 25% опрошенных думают, что власть успешна (в декабре было 40%), а 70% - что не успешна (в декабре было 50%).

Борьба с коррупцией на высших ступенях власти неуспешна: так думают 83% участников исследования (в декабре было 76%), видят успех 12% (в декабре было 17%).

Большинство украинцев не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так считают 80% в феврале (в декабре было 71%), отмечают успех только 11% (в декабре было 17%).

Кроме того, 80% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 14% - видят. По сравнению с декабрем оценки стали хуже.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 21 по 25 февраля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце февраля 2020 года к президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относятся 47% украинцев, негативно - 24%.