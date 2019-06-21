Большинство украинцев за легализацию медицинской марихуаны

Большинство украинцев (58%) поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны для пациентов, у которых выявлены определенные проблемы со здоровьем и в их случае марихуана может облегчить симптомы и/или облегчить боль. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 30% респондентов поддерживают легализацию полностью, а 28% - в определенной степени.

В то же время 33% граждан выступают против легализации медицинской марихуаны.

Относительно высокий уровень абсолютной поддержки этого тезиса среди жителей Киева, мужчин, младших и состоятельных опрошенных.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился среди 21-29 мая 2019 года среди 2200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина завил о том, что он поддерживает легализацию медицинской марихуаны в виде капель.

Как сообщало РБК-Украина, петиция с требованием легализовать в Украине использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25 тысяч подписей на сайте Верховной рады и будет рассмотрена в парламенте.