Большинство украинцев не доверяют ни одному из правоохранительных органов

По состоянию на июль 2020 года большинство украинцев негативно оценивает работу всех правоохранительных органов. Баланс доверия ниже нуля.

Об этом свидетельствуют данные опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В частности, баланс доверия/недоверия составляет:

Национальная полиция -24,9

Служба безопасности Украины (СБУ) -24,7

Государственное бюро расследований (ГБР) -47,3

Прокуратура -58,0

Министерство внутренних дел -46,3

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) -58,7

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) -59,9.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2022 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июля 2020 года работой Верховной рады довольны 10% украинцев, недовольны - 80%. Деятельностью Кабинета министров довольны 9%, недовольны - 77% респондентов.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июле 2020 года большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов. Рейтинг недоверия возглавил Арсен Аваков.