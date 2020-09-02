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Большинство украинцев не доверяют ни одному из правоохранительных органов

Киев, Среда 02 сентября 2020 17:47
Большинство украинцев не доверяют ни одному из правоохранительных органов
Фото: акция против полицейского произвола (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Самый низкий уровень доверия к прокуратуре и НАБУ

По состоянию на июль 2020 года большинство украинцев негативно оценивает работу всех правоохранительных органов. Баланс доверия ниже нуля.

Об этом свидетельствуют данные опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В частности, баланс доверия/недоверия составляет:

  • Национальная полиция -24,9
  • Служба безопасности Украины (СБУ) -24,7
  • Государственное бюро расследований (ГБР) -47,3
  • Прокуратура -58,0
  • Министерство внутренних дел -46,3
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) -58,7
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) -59,9.

Большинство украинцев не доверяют ни одному из правоохранительных органов

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2022 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июля 2020 года работой Верховной рады довольны 10% украинцев, недовольны - 80%. Деятельностью Кабинета министров довольны 9%, недовольны - 77% респондентов.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июле 2020 года большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов. Рейтинг недоверия возглавил Арсен Аваков.

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