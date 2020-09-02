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Більшість українців не довіряють жодному з правоохоронних органів

Київ, Середа 02 вересня 2020 17:47
Більшість українців не довіряють жодному з правоохоронних органів
Фото: акція проти поліцейського свавілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найнижчий рівень довіри до прокуратури та НАБУ

Станом на липень 2020 року більшість українців негативно оцінює роботу усіх правоохоронних органів. Баланс довіри нижче нуля.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Зокрема, баланс довіри/недовіри становить:

  • Національна поліція -24,9
  • Служба безпеки України (СБУ) -24,7
  • Державне бюро розслідувань (ДБР) -47,3
  • Прокуратура -58,0
  • Міністерство внутрішніх справ -46,3
  • Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) -58,7
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) -59,9.

Більшість українців не довіряють жодному з правоохоронних органів

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2022 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині липня 2020 року роботою Верховної ради задоволені 10% українців, незадоволені - 80%. Діяльністю Кабінету міністрів задоволені 9%, незадоволені - 77% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у липні 2020 року більшість українців негативно оцінює роботу керівників правоохоронних органів. Рейтинг недовіри очолив Арсен Аваков.

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