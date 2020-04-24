Большинство стран ЕС прошли пик коронавируса, - центр контроля заболеваний

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Впрочем, быстрая отмена карантина может привести к внезапному восстановлению устойчивой передачи инфекции

Пандемия коронавируса ослабилась в 20 государствах ЕС. Это следует из заявления Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает Politico.

В заявлении говорится, что уменьшили скорость распространения вируса отмена массовых собраний, закрытие учебных заведений и общественных пространств.

"Похоже, что в 20 странах Евросоюза/Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев", - говорится в заявлении.

В документе говорится, что слишком быстрая отмена карантинных мер, без надлежащего мониторинга и укрепления системы здравоохранения, может привести к внезапному восстановлению устойчивой передачи инфекции.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что система здравоохранения Украины в настоящее время справляется с ростом больных коронавирусом.

Отметим, что вчера в стране установили новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. В Минздраве заявили, что причиной вспышки коронавируса стали нарушения карантина во время Вербного воскресенья и на Пасху.

В интервью РБК-Украина глава правительства рассказал о двух пиках коронавируса в Украине.