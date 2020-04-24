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Більшість країн ЄС пройшли пік коронавірусу, - центр з контролю захворювань

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 11:20
Більшість країн ЄС пройшли пік коронавірусу, - центр з контролю захворювань
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Втім, швидке скасування карантину може призвести до раптового відновлення стійкої передачі інфекції

Пандемія коронавірусу послабилась у 20 державах ЄС. Це випливає з заяви Європейського центру з контролю і профілактики захворювань, повідомляє Politico.

У заяві говориться, що зменшили швидкість поширення вірусу скасування масових зібрань, закриття навчальних закладів та громадських просторів.

"Схоже, що в 20 країнах Євросоюзу/Європейської економічної зони перша хвиля передачі пройшла свій пік зі зменшенням числа нових зареєстрованих випадків", - йдеться у заяві.

У документі говориться,що занадто швидке скасування карантинних заходів, без належного моніторингу та зміцнення системи охорони здоров'я, може призвести до раптового відновлення стійкої передачі інфекції.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що система охорони здоров’я України наразі справляється із зростанням хворих на коронавірус.

Зазначимо, що вчора у країні встановили новий антирекорд за кількістю заражених коронавірусом. У МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу стали порушення карантину під час Вербної неділі і на Великдень.

В інтерв'ю РБК-Україна голова уряду розповів про два піки коронавірусу в Україні.

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