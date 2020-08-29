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Большинство служб такси в Украине работают нелегально, - Мининфраструктуры

Автор: Андрей Козловский

Генеральный директор Директората автомобильного и городского электрического транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян заявил, что большинство служб такси в стране работают нелегально. Он отметил, что они не платят налоги.

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Об этом Гамлет Погосян сказал в эфире телеканала "ДОМ".

По его словам, 95% рынка такси находится в тени. В области занятых почти 220 тысяч водителей.

"На сегодня они (Uber, Uklon и Bolt - ред.) вне правового поля работают. Это является прямым риском для наших граждан в вопросах безопасности и вопросах отстаивания своих интересов в случае необходимости", - сказал Погосян.

Он также добавил, что служба такси будет реформирована, чтобы детенизировать сферы перевозок.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины готовит новый законопроект, который будет регламентировать работу таксистов.

Также РБК-Украина сообщало, что с 7 августа вступил в силу новый закон в сфере перевозок; в частности, в Украине начали брать сбор за вылет пассажиров - по 2 доллара на международных рейсах.

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