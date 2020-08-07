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Отмена лицензий, патенты и страховки: в Украине готовят закон о такси

Киев, Пятница 07 августа 2020 15:54
Отмена лицензий, патенты и страховки: в Украине готовят закон о такси
Фото: для таксистов готовят новый закон (pixabay)
Автор: РБК-Украина

В правительстве хотят вывести рынок такси из тени

Министерство инфраструктуры Украины готовит новый законопроект, который будет регламентировать работу таксистов. Предлагается отменить лицензии, ввести патенты для перевозок на заказ и обязательное страхование пассажиров.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, к законопроекту еще можно подать замечания и предложения. Ознакомиться с документом можно на сайте министерства.

Криклий отметил, что в Украине около 220 тысяч таксистов, что составляет 1,1% от экономически активного населения.

"При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что новый закон должен вывести такси из тени, а ежегодный оборот рынка такси и перевозок на заказ составляет около 40 млрд гривен.

Что предлагает законопроект:

  • отмена лицензий для работы в такси, замена их на уведомление о начале такой деятельности;
  • обеспечения ответственности перевозчиков перед пассажирами;
  • возможность ведения деятельности в сфере перевозок по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год;
  • для пассажиров - обязательное страхование.

Фото: новый законопроект о такси

Предполагается, что поступление налогов и сборов от выведения этого рынка из тени оценивается в 800 млн гривен в год.

Напомним, с 7 августа вступил в силу новый закон в сфере перевозок; в частности, в Украине начали брать сбор за вылет пассажиров - по 2 доллара на международных рейсах.

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