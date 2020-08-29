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Більшість служб таксі в Україні працюють нелегально, - Мінінфраструктури

Автор: Андрій Козловський

Генеральний директор Директорату автомобільного та електричного міського транспорту Міністерства інфраструктури України Гамлет Погосян заявив, що більшість служб таксі в країні працюють нелегально. Він зазначив, що вони не сплачують податки.

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Про це Гамлет Погосян сказав ефірі телеканалу "ДОМ".

За його словами, 95% ринку таксі знаходиться в тіні. У галузі зайнятих майже 220 тисяч водіїв.

"На сьогодні вони (Uber, Uklon і Bolt - ред.) поза правовим полем працюють. Це є прямим ризиком для наших громадян у питаннях безпеки та питаннях відстоювання своїх інтересів у разі потреби", - сказав Погосян.

Він також додав, що служба таксі буде реформована, щоб детінізувати сфери перевезень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство інфраструктури України готує новий законопроект, який буде регламентувати роботу таксистів.

Також РБК-Україна повідомляло, що з 7 серпня набув чинності новий закон у сфері перевезень; зокрема, в Україні почали брати збір за виліт пасажирів - по 2 долара на міжнародних рейсах.

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