Большинство случаев инфицирования ВИЧ в Европе в 2017 году зафиксированы в Украине и РФ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Более 40% инфицированных украинцев даже не знают о своем ВИЧ-положительном статусе

В Европе в 2017 году было выявлено более 160 тысяч человек с ВИЧ, больше всего случаев было зафиксировано в Украине и Российской Федерации (РФ). Об этом говорится в докладе Европейского центра профилактики и борьбы с болезнями и Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается в докладе, один из пяти ВИЧ-инфицированных не знал о своем состоянии, что увеличивает риск ухудшения здоровья, смерти и дальнейшей передачи ВИЧ".

"В Украине, как и в других странах Европы, ВИЧ чаще всего передается через незащищенный гетеросексуальный секс и внутривенное употребление наркотиков", - говорится в докладе.

Общая тенденция показала, что европейскому региону не удастся достичь поставленной ООН цели по ликвидации заболеваемости ВИЧ/СПИДом к 2030 году.

В Европейском регионе проживает почти 900 миллионов людей, среди них более 2 миллионов ВИЧ-инфицированы. В мире же насчитывается около 37 миллионов ВИЧ-инфицированных.

"По данным Минздрава, за период с 1987 по 2017 годы в Украине более 43 тысяч человек умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом. По оценкам международных экспертов, более 40% инфицированных украинцев даже не знают о своем ВИЧ-позитивном статусе", - говорится в отчете.

Одной из причин, почему Украина остается среди лидеров в Европе по масштабам распространения этого вируса, эксперты называют несвоевременную диагностику и недостаточную информированность граждан.

РБК-Украина писало, что в ближайшее время в Украине будет проведена новая реформа закупок лекарств за средства госбюджета.

Предполагается, что в ближайший год ГП "Медицинские закупки Украины" будет проводить пилотные закупки лекарств и медицинских средств за средства Глобального фонда – международной организации, которая занимается борьбой с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, туберкулезом, малярией. Уже в ноябре будут объявлены тендеры на закупку препаратов для профилактики и лечения оппортунистических инфекций (заболевания, которые поражают организм человека с ослабленным иммунитетом, например, у пациентов с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, - ред.), медикаментов для лечения побочных реакций на противотуберкулезные препараты, быстрых тестов на гепатит С.