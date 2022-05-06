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Большинство российских войск отошли от Мариуполя, - Пентагон

Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

По оценке Пентагона, большинство российских сил отошли от Мариуполя. Оккупанты направились на север от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Джона Кирби.

Он отметил, что в основном россияне наносят авиаудары по Мариуполю и его окрестностям и в частности по "Азовстали", где находятся украинские защитники и гражданские.

"Наше знание диспозиции российских сил, знаете, не идеально. В целом мы оценили бы, что большинство российских сил, сухопутных войск, которые были направлены в Мариуполь, отошли и двинулись к северу от Мариуполя. Небольшое количество, примерно эквивалентное паре батальонных групп, пока еще находится в Мариуполе и на его окрестностях", - заявил Кирби.

Напомним, в Пентагоне сообщили, что российские войска добились незначительного успеха в восточной части Украины. Несмотря на это, украинские войска продолжают оказывать героическое сопротивление и сдерживают врага.

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