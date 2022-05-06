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Більшість російських військ відійшли від Маріуполя, - Пентагон

Фото: прессекретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За оцінкою Пентагону, більшість російських сил відійшли від Маріуполя. Окупанти попрямували на північ від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Пентагону Джона Кірбі.

Він зазначив, що переважно росіяни наносять авіаудари по Маріуполю і його околицях і зокрема по "Азовсталі", де знаходяться українські захисники і цивільні.

"Наше знання диспозиції російських сил, знаєте, не ідеальне. В цілому ми оцінили б, що більшість російських сил, Сухопутних військ, які були направлені в Маріуполь, відійшли і рушили на північ від Маріуполя. Невелика кількість, приблизно еквівалентна парі батальйонних груп, поки ще знаходиться в Маріуполі і на його околицях", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, в Пентагоні повідомили, що російські війська домоглися незначного успіху у східній частині України. Попри це, українські війська продовжують чинити героїчний опір і стримують ворога.

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ПентагонМаріуполь