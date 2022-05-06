Більшість російських військ відійшли від Маріуполя, - Пентагон

Він зазначив, що переважно росіяни наносять авіаудари по Маріуполю і його околицях і зокрема по "Азовсталі", де знаходяться українські захисники і цивільні.

"Наше знання диспозиції російських сил, знаєте, не ідеальне. В цілому ми оцінили б, що більшість російських сил, Сухопутних військ, які були направлені в Маріуполь, відійшли і рушили на північ від Маріуполя. Невелика кількість, приблизно еквівалентна парі батальйонних груп, поки ще знаходиться в Маріуполі і на його околицях", - заявив Кірбі.