Більшість регіонів України не готові до ослаблення карантину

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Закарпатська область не відповідає вимогам відразу по трьох із чотирьох критеріїв

В Україні до ослаблення карантину не готові Київ і ще 12 областей. Відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я лише 12 регіонів.

Про це повідомили в Кабінеті міністрів.

Згідно з даними уряду, не відповідають критеріям Київ, Київська, Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Миколаївська, Луганська та Донецька області. При цьому Закарпатська область не відповідає відразу трьох із чотирьох критеріїв.

Відразу в семи регіонах перевищено показник динаміки захворюваності:

Київ - 34,37%;

Київська область - 42,05%;

Одеська область - 73,97%;

Івано-Франківська область - 12,97%;

Закарпатська область - 10,61%;

Тернопіль область - 11,37%;

Рівненська область - 75,64%.

Ще в п'яти регіонах перевищено показник виявлення коронавіруса:

Волинська область - 19,36%;

Львівська область - 19,24%;

Закарпатська область - 14,58%;

Чернівецька область - 11,72%;

Рівненська область - 23,41%.

У чотирьох областях було проведено недостатня кількість тестів на коронавірус:

Луганська область - 18,96;

Донецька область - 23,48;

Миколаївська область - 19,19;

Одеська область - 23,06.

У Закарпатській області також перевищена завантаженість лікарняних ліжок - 61,75%.

Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Нагадаємо, за минулу добу в україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових захворювань COVID-19 - 994 осіб захворіли.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві 24 червня послабили карантин - відкрили ресторани і кафе, кінотеатри, театри та басейни.

Також вчора послабили карантин у Львові, при цьому у Львівській ОДА виступили проти таких дій місцевої влади.

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Автор: Игорь Литвиненко