Большинство предприятий Волыни обустроены средствами дистанционной передачи данных

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Наличие приборов дистанционной передачи данных необходимо для поступления данных о потреблении газа в ежедневном режиме к Оператору ГРС

Более 800 небытовых потребителей Волынской области обустроили коммерческие узлы учета средствами дистанционной передачи данных. Их наличие необходимо для обеспечения точного прогнозирования объемов потребления газа в области. Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

"Половина предприятий Волыни, потребляющих больше 10 тыс. куб. м газа в год, установили на собственных коммерческих узлах учета средства дистанционной передачи данных. Требование их установки утверждено в ноябре 2015 года и содержится в Кодексе газораспределительных систем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие приборов дистанционной передачи данных необходимо для поступления данных о потреблении газа в ежедневном режиме к Оператору ГРС. Это необходимо для надлежащей организации суточного балансирования на внутреннем рынке природного газа, которое стартовало 1 марта 2019 года. Но значительная часть предприятий Волыни продолжает собирать информацию о потреблении газа в ручном режиме.

"Каждое утро наши специалисты разными способами – по телефону, электронной почте, СМС-сообщениями или Viber, сводят потребление газа по всем предприятиям. Довольно часто связь с представителями компаний вообще отсутствует. Это значительно усложняет процесс занесения и сведение баланса газа. К тому же существенно возрастает вероятность ошибок, что может привести к выставлению штрафных санкций потребителям", - сообщил коммерческий директор "Волыньгаза" Андрей Карпомиз.

По словам пресс-службы, о важности установки приборов дистанционной передачи данных неоднократно подчеркивало и НКРЭКУ. В прошлом году Регулятор предоставил предприятиям очередную отсрочку до мая текущего года под предоставление безотзывного гарантийного письма

"Однако в области остается 634 небытовых потребителей с потреблением более 10 тыс куб м газа в год, в которых не установлено необходимое оборудование, - говорит Андрей Карпомиз. – Мы неоднократно направляли письма-уведомления с разъяснением процедуры установки необходимого оборудования".