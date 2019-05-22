Більшість підприємств Волині облаштовані засобами дистанційної передачі даних

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Наявність приладів дистанційної передачі даних необхідне для надходження даних про споживання газу в щоденному режимі до Оператора ГРМ

Більше 800 непобутових споживачів Волинської області облаштували комерційні вузли обліку засобами дистанційної передачі даних. Їх наявність необхідна для забезпечення точного прогнозування обсягів споживання газу в області. Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

"Половина підприємств Волині, що споживають більше 10 тис. куб. м газу на рік, встановили на власних комерційних вузлах обліку засоби дистанційної передачі даних. Вимога їх встановлення затверджена в листопаді 2015 року та міститься в Кодексі газорозподільних систем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наявність приладів дистанційної передачі даних необхідне для надходження даних про споживання газу в щоденному режимі до Оператора ГРМ. Це необхідно для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу, яке стартувало 1 березня 2019 року. Натомість значна частина підприємств Волині продовжує збирати інформацію про споживання газу в ручному режимі.

"Щоранку наші фахівці різними способами – телефоном, електронною поштою, СМС-повідомленнями чи Viber, зводять споживання газу за всіма підприємствами. Досить часто зв'язок з представниками компаній взагалі відсутній. Це значно ускладнює процес занесення і зведення балансу газу. До того ж суттєво зростає вирогідність помилок, що може призвести до виставлення штрафних санкцій споживачам", - повідомив комерційний директор "Волиньгазу" Андрій Карпомиз.

За словами прес-служби, про важливість встановлення приладів дистанційної передачі даних неодноразово наголошувало і НКРЕКП. Минулого року Регулятор надав підприємствам чергову відстрочку до травня поточного року під надання безвідкличного гарантійного листа

"Проте в області залишається 634 непобутових споживачів зі споживанням більше 10 тис куб м газу на рік, у яких не встановлене необхідне обладнання, - говорить Андрій Карпомиз. – Ми неодноразово надсилали листи-повідомлення з роз`ясненням процедури встановлення необхідного обладнання".