Большинство пожаров в турецкой Анталье локализовали

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также объявил, что ряд стран помагает в тушении пожаров.

Сейчас в Турцию направляется очередная группа пожарных из Азербайджана - 40 пожарных машин и 162 сотрудника МЧС.

"Кроме того, по поручению президента (Азербайджана) Ильхама Алиева 200 пожарных сегодня вечером будут доставлены самолетом в район Даламан", - отметил Чавушоглу.

Министр добавил, что Казахстан направит Турции для борьбы с лесными пожарами 2 вертолета и 16 пожарных.

“Ранее мы сообщали, что одна из турецких компаний арендовала у Израиля 2 самолета. Эти самолеты уже приземлились в Даламане. Поступила информация, что в понедельник в Турцию прибудут два вертолета из США”, - рассказал Чавушоглу.