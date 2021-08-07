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Большинство пожаров в турецкой Анталье локализовали

Автор: Инна Собора

Большинство лесных пожаров в провинции Анталья на юге Турции локализованы. Исключение составляет лишь район Ибради.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также объявил, что ряд стран помагает в тушении пожаров.

Сейчас в Турцию направляется очередная группа пожарных из Азербайджана - 40 пожарных машин и 162 сотрудника МЧС.

"Кроме того, по поручению президента (Азербайджана) Ильхама Алиева 200 пожарных сегодня вечером будут доставлены самолетом в район Даламан", - отметил Чавушоглу.

Министр добавил, что Казахстан направит Турции для борьбы с лесными пожарами 2 вертолета и 16 пожарных.

“Ранее мы сообщали, что одна из турецких компаний арендовала у Израиля 2 самолета. Эти самолеты уже приземлились в Даламане. Поступила информация, что в понедельник в Турцию прибудут два вертолета из США”, - рассказал Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что тушить масштабные лесные пожары в Турции помогают два пожарных самолета ГСЧС Украины.

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ТурцияПожар