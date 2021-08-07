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Більшість пожеж у турецькій Антальї локалізували

Автор: Инна Собора

Більшість лісових пожеж у провінції Анталья на півдні Туреччини локалізовані. Виняток становить лише район Ібраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу також оголосив, що низка країн допомагає в гасінні пожеж.

Зараз до Туреччини прямує чергова група пожежників з Азербайджану - 40 пожежних машин і 162 співробітника МНС.

"Крім того, за дорученням президента (Азербайджану) Ільхама Алієва 200 пожежників сьогодні ввечері будуть доставлені літаком в район Даламан", - зазначив Чавушоглу.

Міністр додав, що Казахстан направить Туреччині для боротьби з лісовими пожежами 2 вертольоти і 16 пожежників.

"Раніше ми повідомляли, що одна з турецьких компаній орендувала в Ізраїлю 2 літаки. Ці літаки вже приземлилися в Даламані. Надійшла інформація, що в понеділок до Туреччини прибудуть два вертольоти з США", - розповів Чавушоглу.

Раніше повідомлялося, що гасити масштабні лісові пожежі в Туреччині допомагають два пожежні літаки ДСНС України.

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ТурцияПожежа