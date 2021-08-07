Більшість пожеж у турецькій Антальї локалізували

Більшість лісових пожеж у провінції Анталья на півдні Туреччини локалізовані. Виняток становить лише район Ібраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу також оголосив, що низка країн допомагає в гасінні пожеж.
Зараз до Туреччини прямує чергова група пожежників з Азербайджану - 40 пожежних машин і 162 співробітника МНС.
"Крім того, за дорученням президента (Азербайджану) Ільхама Алієва 200 пожежників сьогодні ввечері будуть доставлені літаком в район Даламан", - зазначив Чавушоглу.
Міністр додав, що Казахстан направить Туреччині для боротьби з лісовими пожежами 2 вертольоти і 16 пожежників.
"Раніше ми повідомляли, що одна з турецьких компаній орендувала в Ізраїлю 2 літаки. Ці літаки вже приземлилися в Даламані. Надійшла інформація, що в понеділок до Туреччини прибудуть два вертольоти з США", - розповів Чавушоглу.
Раніше повідомлялося, що гасити масштабні лісові пожежі в Туреччині допомагають два пожежні літаки ДСНС України.