Большинство японцев поддерживают санкции против России, несмотря на повышение цен

Опрос Kyodo News, проведенный в Японии, показал, что более семи из десяти японцев поддерживают экономические санкции против России из-за ее войны в Украине. Многие японцы не против введенных ограничений, даже если санкции негативно отразятся на японской экономике и их жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

В ходе двухдневного телефонного опроса японцев, имеющих право голоса, 73,7% респондентов считают необходимым сохранить санкции, и только 22,1% заявили, что в их сохранении нет необходимости. Что касается реакции правительства на агрессию Москвы против Украины, то 62,6% одобряют ее действия, а 30,7% не одобряют.