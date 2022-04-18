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Більшість японців підтримують санкції проти Росії, незважаючи на підвищення цін

Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Опитування Kyodo News, проведене в Японії, показало, що більше семи з десяти японців підтримують економічні санкції проти Росії через її війну в Україні. Багато японців не проти введених обмежень, навіть якщо санкції негативно позначаться на японській економіці та їх житті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

В ході дводенного телефонного опитування японців, які мають право голосу, 73,7% респондентів вважають за необхідне зберегти санкції, і тільки 22,1% заявили, що в їх збереженні нема потреби. Що стосується реакції уряду на агресію Москви проти України, то 62,6% схвалюють її дії, а 30,7% не схвалюють.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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