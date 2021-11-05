Большинство областей Украины накроет туман

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. Туманы накроют часть областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня на большей части территории страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и области 5 ноября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Напомним, сегодня на западе страны ожидаются дожди в течение суток, на остальной территории - без осадков.
Отметим, в Украину идет резкое похолодание с дождями. Ухудшение погоды ожидается на следующей неделе.