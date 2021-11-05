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Большинство областей Украины накроет туман

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. Туманы накроют часть областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня на большей части территории страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и области 5 ноября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, сегодня на западе страны ожидаются дожди в течение суток, на остальной территории - без осадков.

Отметим, в Украину идет резкое похолодание с дождями. Ухудшение погоды ожидается на следующей неделе.

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