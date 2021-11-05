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Дожди на западе, а местами до +20: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Пятница 05 ноября 2021 08:00
Дожди на западе, а местами до +20: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода 5 ноября будет дождливой на западе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 5 ноября на западе страны ожидаются дожди в течение суток, на остальных территориях - без осадков. Температура воздуха днем местами будет достигать +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На севере синоптики прогнозируют до +14 +17 градусов днем и +7 +10 ночью. Без осадков.

В западных областях, кроме Черновицкой и местами Волынской области, ожидаются сильные дожди в течение суток. Днем +12 +16 градусов, ночью +8 +11.

В восточных областях осадков не ожидается. Столбики термометра днем покажут +15 +18, а ночью +6 +10.

На юге страны ясная и теплая погода. Температура воздуха днем прогреется до +15 +20, а ночью составит +8 +11.

В центральных областях ясно и без осадков. Столбики термометра днем поднимутся до +14 +17, а ночью упадут до +7 +10.

Дожди на западе, а местами до +20: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +15 +17, ночью +9 + 11 градусов.

Дожди на западе, а местами до +20: какой будет погода в Украине сегодня

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