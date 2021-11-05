Більшість областей України накриє туман

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. Тумани накриють частину областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та області 5 листопада туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, сьогодні на заході країни очікуються дощі протягом доби, на решті територій - без опадів.
Зазначимо, в Україну йде різке похолодання з дощами. Погіршення погоди очікується на наступному тижні.