RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Більшість областей України накриє туман

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. Тумани накриють частину областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та області 5 листопада туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, сьогодні на заході країни очікуються дощі протягом доби, на решті територій - без опадів.

Зазначимо, в Україну йде різке похолодання з дощами. Погіршення погоди очікується на наступному тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні