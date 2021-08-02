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Большинство дней с 30-градусной жарой: климатологи подвели итоги июля в Киеве

Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в июле составила 24,6 градуса тепла. Это на 3,3 градуса выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.

По данным обсерватории, в течение месяца установлено четыре температурных рекорда. Зафиксировано 17 дней с максимальной температурой воздуха выше 30 градусов тепла.

Холоднее всего в столице было 23 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до 15,0 градуса тепла, а в жарче всего - 29 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до 32,6 градуса тепла.

Осадков в июле на проспекте Науки 37 выпало 63 мм, или 93% климатической нормы.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 21,3 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы. С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов.

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