Більшість днів із 30-градусною спекою: кліматологи підбили підсумки липня в Києві

За даними обсерваторії, протягом місяця встановлено чотири температурних рекорди. Зафіксовано 17 днів з максимальною температурою повітря вище 30 градусів тепла.

Найхолодніше у столиці було 23 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 15,0 градусів тепла, а найспекотніше - 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 32,6 градусів тепла.

Опадів у липні на проспекті Науки 37 випало 63 мм, або 93% кліматичної норми.