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Большинство членов Палаты представителей готовы поддержать импичмент Трампа

Новости » Политика    26.09.2019 - 06:58
Большинство членов Палаты представителей готовы поддержать импичмент Трампа
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Для отставки президента в сенате необходимо набрать две трети голосов

Начало процесса импичмента президента США Дональда Трампа, по последним данным поддерживает большинство членов Палаты представителей - 218 законодателей. Об этом свидетельствуют публичные заявления и опрос New York Times.

Издание опубликовало поименный список всех конгрессменов Палаты представителей, отметив их позицию по процедуре импичмента: за выступают 217 представителей Демократической партии и один независимый депутат (бывший республиканец).

Отметим, для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте президента США необходимо не менее 218 голосов.

В свою очередь в Сенате необходимо набрать две трети голосов для принятия решения об отставке Трампа.

Напомним, во вторник, 24 сентября, спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. После опубликования стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского Пелоси заявила, что она подтверждает необходимость импичмента.

Ранее сообщалось, что импичмент Трампа в Палате представителей поддерживают 208 депутатов при необходимых 218.

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