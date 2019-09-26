Більшість членів Палати представників готові підтримати імпічмент Трампа

Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Для відставки президента в сенаті необхідно набрати дві третини голосів

Початок процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, за останніми даними підтримує більшість членів Палати представників - 218 законодавців. Про це свідчать публічні заяви і опитування New York Times.

Видання опублікувало поіменний список всіх конгресменів Палати представників, відзначивши їх позицію за процедурою імпічменту: за виступають 217 представників Демократичної партії і один незалежний депутат (колишній республіканець).

Відзначимо, для направлення на розгляд Сенату питання про імпічмент президента США необхідно не менше 218 голосів.

У свою чергу в Сенаті необхідно набрати дві третини голосів для ухвалення рішення про відставку Трампа.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, спікер Палати представників Конгресу США демократка Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Трампа. Після опублікування стенограми телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського Пелосі заявила, що вона підтверджує необхідність імпічменту.

Раніше повідомлялося, що імпічмент Трампа в Палаті представників підтримують 208 депутатів при необхідних 218.