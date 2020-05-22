Більшість бізнесів в Україні повідомляють про фінансові втрати під час карантину

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про втрати заявили 86% керівників компаній

Більшість компаній - членів Європейської бізнес асоціації (ЄБА) зазнали фінансових втрат під час карантину. Тільки 3% змогли збільшити дохід.

Про це свідчать дані опитування ЄБА.

Так, 36% опитаних зазнали до 20% втрат від доходів, ще 28% - на рівні 20-50%, і 18% - 50-75% втрат від доходів. Тільки 11% повідомили, що жодних змін не відбулося, а 3% змогли збільшити дохід до 20%.

Щоб досягнути докарантинного рівня розвитку, на думку 20% підприємців знадобиться шість місяців, а для 39% - близько одного року. Ще 17% знадобиться два роки, а 7% - більше двох років. Ще 10% не можуть спрогнозувати необхідний час на відновлення, а 4% не втратили темпи розвитку за час карантину.

Більшості компаній вдалося зберегти заробітну плату працівникам у незмінному вигляді - про це повідомили 62% респондентів. Скорочення заробітної плати торкнулося 23% компаній, водночас 7% збільшили заробітну плату для деяких категорій працівників. Ще у 3% випадків деякі категорії працівників пішли в неоплачувану відпустку.

У контексті організації роботи в офісі, 42% планують впровадити гнучкий або позмінний графік роботи, ще 13% рекомендуватимуть своїм працівникам продовжувати роботу з дому. До поетапного виходу на роботу, починаючи з 25% працівників в офісі з можливим збільшенням до 50% готуються 20% компаній. Ще 17% підприємств готові до виходу 50% співробітників з перших тижнів з можливим розширенням до 75%.

Базуючись на досвіді останніх декількох місяців, 62% директорів повідомили, що розглядають варіант повної чи часткової зміни режиму роботи на віддалений на постійній основі. Більшість з них готові дозволити до 50% персоналу працювати віддалено.

Опитування проводилось у період з 12 по 21 травня 2020 року. У ньому взяли участь 105 учасників - керівників членських компаній Європейської бізнес асоціації.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у квітні 2020 року знизився до рекордно низького рівня - 29,9 (у березні - 45,8).

Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у квітні 2020 року знизився на 14,9% порівняно з квітнем минулого року. У порівнянні з березнем поточного року зафіксовано падіння на 23,0%.

Автор: Олександр Білоус