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В большинстве областей Украины пройдут антитеррористические учения: возможен особый режим

Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины проведет масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. В связи с этим в некоторых районах могут вводиться ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В учениях будут принимать участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам", - сообщили в СБУ.

Во время учений в отдельных районах может временно вводиться особый режим, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, а также обзор автомобилей.

"СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - добавили в спецслужбе.

Также в СБУ просят граждан информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:

  • прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;
  • появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
  • обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;
  • получение информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

Ранее РБК-Украина писало, что в Донецкой области военнослужащие Госпогранслужбы провели учения.

Отметим, учения украинских спецслужб проходят на фоне стягивания Россией своих войск к украинским границам.

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Новости Украины Служба безопасности Украиныучениявоенные ученияТерроризм
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