В большинстве областей Украины пройдут антитеррористические учения: возможен особый режим

В учениях будут принимать участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам", - сообщили в СБУ.

Во время учений в отдельных районах может временно вводиться особый режим, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, а также обзор автомобилей.

"СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - добавили в спецслужбе.

Также в СБУ просят граждан информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае: