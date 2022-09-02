В большинстве областей дожди: прогноз погоды на завтра

По прогнозам синоптиков, ночью в большинстве западных и Винницкой областях ожидаются умеренные, местами сильные дожди.

При этом днем в Карпатском регионе, центральных, большинстве южных, Сумской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами. На

остальной территории страны без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В то же время на юге и востоке страны днем местами прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6 +11 градусов, а на юге до +15. Днем температура воздуха будет колебаться от +14 до +19 градусов, а в юго-восточной части от +22 +27.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +6 +11 градусов, а днем +14 +19. При этом в Киеве ночью ожидается +8 +10 градусов, а днем +17 +19.

Напомним, в конце лета 2022 года было обновлено сразу три температурных рекорда. Температура воздуха в Киеве превысила норму почти на 6 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на осенние месяцы.

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