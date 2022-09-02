RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У більшості областей дощі: прогноз погоди на завтра

Фото: у більшості областей 3 вересня дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 3 вересня, в Україні дощитиме. Місцями очікується штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозами синоптиків, вночі у більшості західних та Вінницькій областях очікуються помірні, місцями сильні дощі.

При цьому вдень у Карпатському регіоні, центральних, більшості південних, Сумській та Харківській областях пройдуть короткочасні дощі, іноді з грозами. На
решті території країни без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Разом з тим на півдні і сході країни вдень місцями прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6 +11 градусів, а на півдні до +15. Вдень температура повітря коливатиметься від +14 до +19 градусів, а в південно-східній частині від +22 +27.

Погода в Києві

У Києві та області завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +6 +11 градусів, а вдень +14 +19. При цьому в Києві вночі очікується +8 +10 градусів, а вдень +17 +19.

Нагадаємо, в кінці літа 2022 року було оновлено відразу три температурних рекорди. Температура повітря в Києві перевищила норму майже на 6 градусів.

Раніше синоптики спрогнозували погоду на осінні місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні