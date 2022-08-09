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У большинства - прошлое "с душком". Кто из белорусов воюет на стороне РФ в Украине

Фото: на стороне РФ воюют преступники и наемники "ЧВК Вагнера" из Беларуси (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Стало известно, кто из граждан Беларуси воюет на стороне РФ в войне против Украины. Это лишь то количество наемников, имена которых удалось узнать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Беларусский расследовательский центр (БРЦ).

По данным БРЦ, в 2014-2020 годах на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР" воевало от 100 до 700 выходцев из Беларуси, но сейчас их может быть еще меньше.

"Некоторые из них боятся уголовного преследования и не сильно афишируют свою деятельность", - говорится в сообщении, где отмечается, что в Беларуси за наемничество, которое подразумевает получение материальной выгоды, грозит ответственность.

В то же время есть и те, кто воюет на стороне оккупантов открыто.

Так, 19 июля на телеканале "Беларусь 1" показали 46-летнего уроженца Осиповичей (Могилёвская область) Сергея Лановенко, который участвует в войне на стороне боевиков оккупированного Донбасса. Примечательно, что этот человек ранее привлекался за насилие в отношении инспектора ДПС.

Более того, расследователи выяснили, что это далеко не единственный уроженец Беларуси с криминальным прошлым, который воюет против Украины. Так, БРЦ выявил "добровольцев", которые ранее проходили по уголовным статьям за кражи, хранение и распространение наркотиков, а также насилие. Всего же в расследовании упоминается 12 человек.

Участвовали в войне и белорусские наемники из ЧВК "Вагнер". Это уроженец Орши Александр Ступницкий и уроженец Речицы Сергей Сазанов, которые раньше служили в силовых органах. Сначала они воевали на Донбассе, затем, по данным СБУ в Сирии, а Ступницкий еще и в Судане. Сейчас в Украине их подозревают в убийствах и пытках жителей Киевской области.

Как сообщалось, лидер белорусского режима Александр Лукашенко назвал вторжение россиян в Украину с территории РБ вынужденным, поскольку "украинцы и НАТО также собирались атаковать".

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