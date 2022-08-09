RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У більшості - минуле "з душком". Хто з білорусів воює на боці РФ в Україні

Фото: на боці РФ воюють злочинці та найманці "ЧВК Вагнера" з Білорусі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Стало відомо, хто з громадян Білорусі воює на боці РФ у війні проти України. Це лише та кількість найманців, імена яких вдалося дізнатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білоруський центр розслідування (БЦР).

За даними БЦР, у 2014-2020 роках на боці бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР" воювало від 100 до 700 вихідців із Білорусі, але зараз їх може бути ще менше.

"Деякі з них бояться кримінального переслідування і не сильно афішують свою діяльність", - йдеться у повідомленні, де наголошується, що в Білорусі за найманство, яке має на увазі отримання матеріальної вигоди, загрожує відповідальність.

Водночас є й ті, хто воює за окупантів відкрито.

Так, 19 липня на телеканалі "Білорусь 1" показали 46-річного уродженця Осиповичів (Могилівська область) Сергія Лановенка, який бере участь у війні на боці бойовиків окупованого Донбасу. Примітно, що ця людина раніше залучалася за насильство щодо інспектора ДПС.

Більше того, розслідувачі з'ясували, що це далеко не єдиний уродженець Білорусі з кримінальним минулим, яке воює проти України. Так, БЦР виявив "добровольців", які раніше проходили за кримінальними статтями за крадіжки, зберігання та розповсюдження наркотиків, а також насильство. Усього ж у розслідуванні згадується 12 осіб.

Брали участь у війні і білоруські найманці з ПВК "Вагнер". Це уродженець Орші Олександр Ступницький та уродженець Речиці Сергій Сазанов, які раніше служили у силових органах. Спочатку вони воювали на Донбасі, потім, за даними СБУ у Сирії, а Ступницький ще й у Судані. Нині в Україні їх підозрюють у вбивствах та тортурах мешканців Київської області.

Як повідомлялося, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко назвав вторгнення росіян в Україну з території РБ вимушеним, оскільки "українці та НАТО також збиралися атакувати".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні