Большим круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции: названа дата

Правительство Италии объявило о запрете большим круизным лайнерам заходить в центр Венеции. Решение начнет действовать с 1 августа текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание RTE.
"Принятый сегодня указ представляет собой важный шаг по защите системы венецианских лагун", - сказал премьер-министр Италии Марио Драги.
Вместо центра Венеции круизные лайнеры буду перенаправлены в промышленный порт Маргера. Власти отметили, что это временное решение. Планируется строительство нового постоянного терминала для их приема.
Министр инфраструктуры Энрико Джованнини в свою очередь отметил, что запрет на заход круизных лайнеров в центр Венеции является необходимым шагом для защиты ландшафта, окружающей среды, художественной и культурной целостности города.
Напомним, в течение нескольких лет активисты призывали запретить круизным лайнерам заходить в центр Венеции. Последний раз жители города выступили против их возвращения в начале июня текущего года. Причиной стало появление пассажирского судна в городских водах после длительного перерыва, вызванного карантином.