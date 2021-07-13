Великим круїзним лайнерам заборонять заходити в центр Венеції: названа дата

Уряд Італії оголосив про заборону великим круїзним лайнерам заходити в центр Венеції . Рішення почне діяти з 1 серпня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання RTE .

"Прийнятий сьогодні указ являє собою важливий крок щодо захисту системи венеціанських лагун",- сказав прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Замість центру Венеції Круїзні лайнери буду перенаправлені в промисловий порт Маргера. Влада зазначила, що це тимчасове рішення. Планується будівництво нового постійного термінала для їх приймання.

Міністр інфраструктури Енріко Джованніні своєю чергою зазначив, що заборона на захід круїзних лайнерів в центр Венеції є необхідним кроком для захисту ландшафту, навколишнього середовища, художньої та культурної цілісності міста.