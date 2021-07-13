RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Великим круїзним лайнерам заборонять заходити в центр Венеції: названа дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Італії оголосив про заборону великим круїзним лайнерам заходити в центр Венеції. Рішення почне діяти з 1 серпня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання RTE.

"Прийнятий сьогодні указ являє собою важливий крок щодо захисту системи венеціанських лагун",- сказав прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Замість центру Венеції Круїзні лайнери буду перенаправлені в промисловий порт Маргера. Влада зазначила, що це тимчасове рішення. Планується будівництво нового постійного термінала для їх приймання.

Міністр інфраструктури Енріко Джованніні своєю чергою зазначив, що заборона на захід круїзних лайнерів в центр Венеції є необхідним кроком для захисту ландшафту, навколишнього середовища, художньої та культурної цілісності міста.

Нагадаємо, протягом декількох років активісти закликали заборонити круїзним лайнерам заходити в центр Венеції. Останній раз жителі міста виступили проти їх повернення на початку червня поточного року. Причиною стала поява пасажирського судна в міських водах після тривалої перерви, викликаної карантином.

Читайте РБК-Україна в Google News
туризмВенеция