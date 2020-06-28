Большие очереди: в Польше на избирательном участке умер человек

В Варшаве на избирательных участках образовались большие очереди из желающих проголосовать на сегодняшних выборах президента страны. Чтобы проголосовать, люди ждут в очередях по полтора часа.

Об этом сообщает польский телеканал tvn24.

Из-за сильной жары и больших очередей на избирательных участках несколько человек потеряли сознание. Один человек в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, но его не удалось спасти.

Местные власти призвали жителей брать с собой воду на избирательные участки.

По состоянию на 17:00 явка на президентских выборах в Польше составляла 47,89%, а на прошлых выборах явка на это время составила 34,41%.

Напомним, выборы президента Польши проходят 28 июня, после того как их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Незадолго до выборов соцопросы прогнозировали поражение действующего президента Анджея Дуды во втором туре, в который могут пройти Рафал Тшасковский или Шимон Головня.