Больше соцрекламы о борьбе с COVID: еще один комитет Рады поддержал закон
В Украине планируют увеличить объем бесплатной социальной рекламы, направленной на предупреждение возникновения и распространения COVID-19. Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова поддержал соответствующий проект закона №5226.
Закон предлагает временно, на период мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, обязать средства массовой информации - распространителей рекламы приоритетно и бесплатно размещать социальную рекламу, направленную на предотвращение коронавируса.
Речь идет о СМИ, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов.
"Комитет принял решение поддержать законопроект и направить предложение комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики, определенному главным по наработке данного законопроекта, рекомендовать Верховной раде принять его за основу", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее документ поддержал комитет ВР по вопросам здоровья нации. Однако он предлагает главному комитету рекомендовать Раде принять закон в целом.
Как писало РБК-Украина, в начале марта этот законопроект поддержал Кабинет министров.