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Больше соцрекламы о борьбе с COVID: еще один комитет Рады поддержал закон

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Украина, Пятница 21 мая 2021 17:14
Больше соцрекламы о борьбе с COVID: еще один комитет Рады поддержал закон Фото: в СМИ может появиться больше соцрекламы о борьбе с COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине планируют увеличить объем бесплатной социальной рекламы, направленной на предупреждение возникновения и распространения COVID-19. Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова поддержал соответствующий проект закона №5226.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает временно, на период мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, обязать средства массовой информации - распространителей рекламы приоритетно и бесплатно размещать социальную рекламу, направленную на предотвращение коронавируса.

Речь идет о СМИ, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов.

"Комитет принял решение поддержать законопроект и направить предложение комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики, определенному главным по наработке данного законопроекта, рекомендовать Верховной раде принять его за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее документ поддержал комитет ВР по вопросам здоровья нации. Однако он предлагает главному комитету рекомендовать Раде принять закон в целом.

Как писало РБК-Украина, в начале марта этот законопроект поддержал Кабинет министров.

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