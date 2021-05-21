Більше соцреклами про боротьбу з COVID: ще один комітет Ради підтримав закон
В Україні планують збільшити обсяг безкоштовної соціальної реклами, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню COVID-19. Комітет Верховної ради з питань свободи слова підтримав відповідний проект закону №5226.
Закон пропонує тимчасово, на період заходів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, зобов’язати засоби масової інформації - розповсюджувачів реклами пріоритетно і безкоштовно розміщувати соціальну рекламу, спрямовану на запобігання коронавірусу.
Йдеться про ЗМІ, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів.
"Комітет ухвалив рішення підтримати законопроект і направити пропозицію комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, визначеному головним із опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше документ підтримав комітет ВР з питань здоров'я нації. Однак він пропонує головному комітету рекомендувати Раді ухвалити закон в цілому.
Як писало РБК-Україна, на початку березня цей проект закону підтримав Кабінет міністрів.