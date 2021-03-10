Больше социальной рекламы о борьбе с COVID: для СМИ готовят новые правила

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабинета министров.

Согласно закону, на период действия карантина из-за коронавируса средства массовой информации - распространители рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов, обязаны дополнительно размещать социальную рекламу, направленную на предотвращение распространения СОVID в Украине.

Речь идет о рекламе государственных органов и органов местного самоуправления, общественных объединений. СМИ хотят обязать размещать ее приоритетно и бесплатно в объеме не менее 5 процентов эфирного времени, печатной площади, отведенных для рекламы.