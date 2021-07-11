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Больше половины бразильцев выступили за импичмент президента

Автор: Наталья Скороход

Более половины жителей Бразилии выступают за введение процедуры импичмента президента Жаира Болсонару. Об этом говорит опрос общественного мнения, проведенный институтом Datafolha.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Согласно опросу, 54% опрошенных бразилийцев хотят, чтобы председатель Палаты депутатов принял меры по одному из более чем 120 поданных запросов об импичменте президента.

За это выступили 59% женщин, 59% молодежи, 60% малоимущих, 65% чернокожих, геев или бисексуалов - 77%.

Рейтинг Болсонару резко упал после того, как пандемия коронавируса сильно ударила по Бразилии. Жители страны считают, что президент не справился с борьбой вируса в стране, из-за чего погибло 530 тысяч человек в Бразилии.

Также критика президента усилилась после скандала из-за подозрений в коррупции при закупке вакцин против коронавируса.

Напомним, в Бразилии обнаружили новые мутации коронавируса. На этот раз мутировали гамма-штаммы COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Бразилии люди вышли на улицы из-за скандала с закупкой вакцины. Президента подозревают в коррупции и злоупотреблениях.

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Бразилия