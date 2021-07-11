Більше половини бразильців виступили за імпічмент президента

Більш ніж половина жителів Бразилії виступають за введення процедури імпічменту президента Жаіра Болсонару. Про це говорить опитування громадської думки, проведене інститутом Datafolha.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Згідно з опитуванням, 54% опитаних бразилійців хочуть, аби голова Палати депутатів вжив заходів щодо одного з більш ніж 120 поданих запитів про імпічмент президента.
За це виступили 59% жінок, 59% молоді, 60% незаможних, 65% чорношкірих, геїв або бісексуалів - 77%.
Рейтинг Болсонару різко впав після того, як пандемія коронавірусу сильно вдарила по Бразилії. Жителі країни вважають, що президент не впорався з боротьбою вірусу в країні, через що загинуло 530 тисяч осіб в Бразилії.
Також критика президента посилилася після скандалу через підозри в корупції при закупівлі вакцин проти коронавірусу.
Нагадаємо, в Бразилії виявили нові мутації коронавірусу. На цей раз мутували гамма-штами COVID-19.
Раніше повідомлялося, що в Бразилії люди вийшли на вулиці через скандал із закупівлею вакцини. Президента підозрюють у корупції та зловживаннях.