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Більше половини бразильців виступили за імпічмент президента

Автор: Наталья Скороход

Більш ніж половина жителів Бразилії виступають за введення процедури імпічменту президента Жаіра Болсонару. Про це говорить опитування громадської думки, проведене інститутом Datafolha.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Згідно з опитуванням, 54% опитаних бразилійців хочуть, аби голова Палати депутатів вжив заходів щодо одного з більш ніж 120 поданих запитів про імпічмент президента.

За це виступили 59% жінок, 59% молоді, 60% незаможних, 65% чорношкірих, геїв або бісексуалів - 77%.

Рейтинг Болсонару різко впав після того, як пандемія коронавірусу сильно вдарила по Бразилії. Жителі країни вважають, що президент не впорався з боротьбою вірусу в країні, через що загинуло 530 тисяч осіб в Бразилії.

Також критика президента посилилася після скандалу через підозри в корупції при закупівлі вакцин проти коронавірусу.

Нагадаємо, в Бразилії виявили нові мутації коронавірусу. На цей раз мутували гамма-штами COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Бразилії люди вийшли на вулиці через скандал із закупівлею вакцини. Президента підозрюють у корупції та зловживаннях.

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Бразилия