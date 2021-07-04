В Бразилии проходят масштабные протесты против президента Болсонару

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Протесты не утихают по всей стране. Причиной является политика президента Бразилии по борьбе с коронавирусом. Участники требуют от властей закупить достаточное количество вакцин для борьбы с COVID-19, предоставить экстренную помощь жителям, вернуть программы социальной поддержки в период карантина, соблюдать гражданские права на образование и охрану здоровья.

С начала пандемии Болсонару отрицал опасность коронавируса, называл ее выдумкой, длительное время не вводил в стране ограничение, высмеивал социальную дистанцию, а на меропритиях не надевал маску. Он считал, что решение о самоизоляции принимают только слабые люди.

В июле 2020 года он заболел COVID-19, но болезнь протекала в легкой форме. В апреле сенат Бразилии начал расследование действий президента в связи с пандемией, а верховный суд Бразилии дал санкцию на проведение расследования против президента по подозрению в должностном преступлении в процессе закупки 20 млн доз индийской вакцины от коронавируса Covaxin.