Больше площади Украины: в Арктике растаял рекордно большой отрезок льда

В Арктике растаял рекордно большой отрезок морского льда. Зимний размер протяженности льда в 2021 году достигнул пика 21 марта.

Максимальный размер протяженности арктического льда в этом году достиг пика в 14,77 миллиона квадратных километров, что на 880 000 квадратных километров ниже среднего максимума с 1981 по 2010 год. Это эквивалентно отсутствию площади льда, сопоставимой с площадью Украины и Италии вместе взятых.

Это изображение было сделано с использованием данных, предоставленных Японским агентством аэрокосмических исследований.