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Больше площади Украины: в Арктике растаял рекордно большой отрезок льда

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Арктика, Понедельник 07 июня 2021 15:30
Больше площади Украины: в Арктике растаял рекордно большой отрезок льда Фото: в Арктике растаял большой отрезок морского льда (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Арктике растаял рекордно большой отрезок морского льда. Зимний размер протяженности льда в 2021 году достигнул пика 21 марта.

Об этом сообщает Scitechdaily.

Максимальный размер протяженности арктического льда в этом году достиг пика в 14,77 миллиона квадратных километров, что на 880 000 квадратных километров ниже среднего максимума с 1981 по 2010 год. Это эквивалентно отсутствию площади льда, сопоставимой с площадью Украины и Италии вместе взятых.

Это изображение было сделано с использованием данных, предоставленных Японским агентством аэрокосмических исследований.

Напомним, от Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Он в пять раз больше Киева.

Отметим, исследователи Университетского колледжа Лондона установили, что лед в прибрежных районах Арктики истончается в два раза быстрее, чем считалось ранее.

Кроме того, метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год в ближайшие пять лет.

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