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Больше, чем планировалось. Правительство улучшило прогноз по урожаю в этом году

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным Министерства аграрной политики, нынешний сбор урожая в Украине ожидается больше, чем это прогнозировалось ранее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Во время селекторного совещания с руководителями областей были затронуты вопросы сбора, хранения и экспорта сельскохозяйственной продукции и подготовки к посеву озимых культур.

"Несмотря на все невзгоды, жатва продолжается. Согласно информации Минагрополитики, за период жатвы сбора зерновых проведен на площади 3,5 млн га, фактически собрано 12 млн тонн зерна нового урожая", - заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Также премьер добавил, что первый корабль с украинским зерном уже прошел проверку в Стамбуле, что даст дополнительные возможности для экспорта и больше уверенности для аграриев.

"В целом за июнь мы экспортировали 3,2 млн тонн из 5 тонн, которые требовалось. Экспорт постепенно растет и по железной дороге, и по дороге, и через дунайские порты. Морские порты значительно расширят эти способности и аграрии получат новые возможности для сбыта продукции. Государство делает для этого все необходимое", - добавил Шмыгаль.

По словам премьера, уже на этой неделе первые заявители по грантовой поддержке получат гранты на развитие садоводства, теплиц, на развитие переработки и микропредприятий.

"Участники совещания также заслушали информацию министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского о состоянии уборки и хранения зерновых и масличных культур. Он отметил, что в этом году сбор урожая ожидается больше, чем изначально прогнозировалось - 65-67 млн тонн вместо 60 млн тонн, как предполагалось ранее", - пишет пресс-служба правительства.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что первый зерновоз с украинской кукурузой на борту прибыл в Стамбул.

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