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Больше никаких отсрочек: в Украине завершается льготная растаможка "евроблях"

Автор: Юлия Бойко

В Украине завершается льготная растаможка автомобилей на иностранных номерах, так называемых "евроблях". Больше не будет никаких отсрочек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной рады Даниила Гетманцева.

"Вопрос с "евробляхами" решен. По состоянию на 09.10 более 83 тысяч автомобилей растаможены, а бюджет получил 2,9 млрд гривен. Больше никаких отсрочек/льготных периодов не будет. Теперь - закон один для всех", - отметил он.

Он также обратился с просьбой к Национальной полиции с просьбой не допустить использование "евроблях" на дорогах Украины.

Напомним, летом в Украине снизили штраф за нерастаможенные автомобили с 170 000 до 8 500 гривен, чтобы владельцы "еврорблях" смогли оформить их по льготным тарифам. Растаможить можно было только один автомобиль одной категории на человека, авто должно было соответствовать экологическим стандартам не менее Евро-2.

Уже с 12 ноября тем, кто не успел растаможить "евробляху" или вывезти ее за границу, грозит штраф в 170 000 гривен.

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Евробляхи