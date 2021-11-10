Больше никаких отсрочек: в Украине завершается льготная растаможка "евроблях"

В Украине завершается льготная растаможка автомобилей на иностранных номерах, так называемых "евроблях". Больше не будет никаких отсрочек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной рады Даниила Гетманцева.

"Вопрос с "евробляхами" решен. По состоянию на 09.10 более 83 тысяч автомобилей растаможены, а бюджет получил 2,9 млрд гривен. Больше никаких отсрочек/льготных периодов не будет. Теперь - закон один для всех", - отметил он.

Он также обратился с просьбой к Национальной полиции с просьбой не допустить использование "евроблях" на дорогах Украины.